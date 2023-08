Prefeitura investe R$ 3 milhões na realização do “Goianésia Rodeio Festival”

O Parque da Lagoa Princesa do Vale será sede de mais um mega evento da Prefeitura de Goianésia, de 14 a 16 de setembro, será realizado o Goianésia Rodeio Festival, com atrações musicais a nível nacional, como Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Cláudia Leitte e Luiza Martins.

O evento também promete trazer os melhores competidores do rodeio, se tornando um marco na agenda cultural do município, pois a entrada será gratuita para a população. Para a realização do evento será investido R$ 3 milhões, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.

Além da estrutura de alto padrão, a prefeitura também irá investir na segurança, conforto e diversão dos participantes. A expectativa é que além da população goianesiense, o evento também atraia turistas e movimente o comércio local nos três dias de festa.