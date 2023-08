Prefeitura adere a convênio e condutores de Goianésia podem ter desconto de 40% nas multas de trânsito

Receber uma multa de trânsito certamente não é a melhor das experiências. Mas uma vez aplicada, conseguir um desconto para quitá-la não seria uma má ideia. Nesse caso, o que o cidadão precisa fazer para ganhar um desconto de 40% no valor da multa de trânsito?

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Goianésia informa como: por meio do Serviço de Notificação Eletrônica (SNE). O Detran renovou e ampliou o convênio com Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com isso, os condutores poderão obter desconto de 40% nas multas do Detran-GO, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Isso só está sendo possível porque a Prefeitura de Goianésia está integrada no Sistema de Municipalização do Senatran, e com convênio de multas ativo junto ao Detran. Poucas cidades em Goiás têm esse benefício.

Desta forma, condutores com autuações em prazo de notificação que tenham aderido ao SNE poderão usufruir do desconto.

Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa.