Goiás é hoje a grande referência da educação brasileira”, destacou Daniel Vilela ao dar boas-vindas aos novos bolsistas do ProBem

Vice-governador destacou o esforço que o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado tem empenhado para garantir educação de qualidade aos jovens goianos

Em um evento marcante realizado no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, na quarta-feira (16/08), 4 mil novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem) receberam as boas-vindas. Presente ao evento, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, enfatizou que o compromisso do Governo de Goiás com a educação faz do Estado uma referência.

Na avaliação do vice-governador, a recepção dos novos bolsistas no ProBem – uma iniciativa do Goiás Social em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) –, celebra um marco na missão do governo de Goiás em proporcionar acesso à educação superior para jovens em situação de vulnerabilidade. “A chegada desses novos estudantes para o programa é resultado de um esforço muito grande que o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado empenham para poder atender os jovens. O que esse governo quer é ter pessoas bem formadas, preparadas e com condição de garantir um futuro com muitas oportunidades”, apontou.

Daniel Vilela dá as boas-vindas para novos 4 mil bolsistas do programa ProBem / Foto: André Costa

Daniel Vilela ainda enfatizou que em um cenário onde a educação é uma ferramenta poderosa para a mudança social, Goiás segue firme no propósito de construir um futuro mais justo para todos. “Goiás é hoje a grande referência da educação brasileira. Temos uma série de programas estaduais que estão premiando os nossos talentos, garantindo notebooks, internet e laboratórios para que nossos jovens aprendam com as ferramentas mais atuais e inovadoras”, enfatizou.

As bolsas concedidas incluem 3 mil parciais, cobrindo 50% do valor da mensalidade (limitado a R$ 650), e mil bolsas integrais, cobrindo 100% do valor da mensalidade (limitado a R$ 1,5 mil). Para estudantes de Medicina e Odontologia, as bolsas chegam a R$ 2,9 mil para parciais e R$ 5,8 mil para integrais. Segundo a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, dados do Ministério da Educação revelam que apenas 40% dos estudantes que ingressam nos cursos superiores conseguem concluir a graduação, isso, segundo ela, reforça a importância do ProBem. “Todos passaram por um concorrido processo seletivo e foram contemplados porque realmente precisam de apoio para conseguir estudar”, afirmou.

A estudante Maria Eduarda Pereira Rosa, de 18 anos, recebe bolsa integral. Com o pai ausente, apoiou na mãe durante toda a vida, mas em 2020 perdeu a base do lar para a Covid-19. Em suas palavras, “ficou sem chão e pensou que não teria forças para prosseguir com os estudos”. Passou dois meses fora da escola e, quando retornou, seu foco era concluir o Ensino Médio e entrar em uma universidade. “Resolvi arriscar e estou no segundo período de biomedicina. Me tornei uma contemplada com bolsa integral e posso dizer que o ProBem fez com que eu me encontrasse novamente”, disse a estudante.