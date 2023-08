PRODUTIVIDADE DA 15ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA – GOIANÉSIA DO ANO DE 2022

A 15ª Delegacia Regional de Polícia (15ªDRP/Goianésia), composta pelas cidades de Goianésia, Jaraguá, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Vila Propício, Petrolina, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e respectivos Distritos,, apresenta o balanço dos serviços prestados à população no primeiro semestre de 2023:

01) PROCEDIMENTOS POLICIAIS

De Janeiro a Junho deste ano foram registradas 3.554 ocorrências (RAIs- registro de atendimento integrado), instaurados 888 Inquéritos Policiais, que representa um aumento de 11,14% em relação ao mesmo período de 2022;

As Delegacias da 15ªDRP também concluíram e remeteram ao Poder Judiciário 820 Inquéritos Policiais com AUTORIA elucidada, um aumento de 12,02% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Nota-se que dos 878 Inquéritos Policiais concluídos, apenas 58 foram sem autoria, o que representa um decréscimo de 24,68% em relação ao mesmo período de 2022.

Outro ponto que merece destaque é a relação entre o número de Inquéritos Policias instaurados e remetidos em 2023, que equivale a 98,87% , um importante índice para aferir a produtividade.

Em relação ao comparativo entre as 19 Delegacias Regionais do Estado, considerando a Média Mensal de Inquéritos Policiais Enviados ao Poder Judiciário pelo Efetivo Policial e também pela população, a 15ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA DE GOIANÉSIA ocupa o 3º lugar nos dois critérios.

Atualmente, o efetivo de toda a Delegacia Regional de Polícia de Goianésia é de apenas 45 policiais, entre Delegados, Agentes e Escrivães de Polícia do expediente e do plantão.

02) OPERAÇÕES POLICIAIS:

Destaca-se que foram realizadas 166 operações policias, que resultaram na prisão de 152 pessoas e no cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão.

Em números de operações policiais, a 15ª Delegacia Regional ocupa o 2º lugar no ranking estadual, no qual a 5ªDRP de Luziânia figura em primeiro lugar com 169 operações policiais registradas.

A Polícia Civil parabeniza os policiais e servidores da 15ª DRP pelo empenho e dedicação, fundamental para o alcance dos resultados positivos alcançados.