Homem morre na GO-080 durante troca de tiros com policiais da CPE

No fim da noite deste sábado, 12, um homem de 28 anos morreu durante troca de tiros com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE). Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, no entanto, não resistiu e morreu. Um segundo envolvido conseguiu fugir embrenhando em meio a um matagal.

Os policiais realizavam diligências na rodovia na tentativa de localizar um veículo que havia sido furtado, porém, ao visualizar dois indivíduos em uma motocicleta, em alta velocidade e com o farol apagado, transportando uma mochila, iniciaram a perseguição e emitiram sinais de parada, mas os suspeitos continuaram em fuga.

Em certo momento, os suspeitos desceram da moto e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à equipe CPE 90, na tentativa de obterem êxito na fuga. Diante do perigo iminente, os militares revidaram os disparos e alvejaram um dos suspeitos, enquanto que o outro conseguiu fugir e se esconder em meio ao matagal. Não se sabe se ele chegou a ser atingindo por algum disparo.

O suspeito alvejado foi identificado como Kleber Costa Fernandes, possuidor de extensa ficha criminal. Com ele os policiais encontraram um revólver calibre 38 com três munições intactas e três deflagradas, além de uma mochila contendo porções de crack, balança de precisão e aproximadamente 2,5kg de maconha.

Com a confirmação da morte de Kleber, o local foi isolado e a Polícia Científica acionada para realização de perícia, para em seguida o corpo do suspeito ser liberado ao Instituto Médico Legal (IML).