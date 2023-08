Daniel Vilela é homenageado por Delegados de Polícia do Estado de Goiás

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, foi homenageado no último sábado, 12, pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol). Ele foi agraciado com a Medalha Miguel Batista Siqueira, nome de um dos delegados “que fez história na Polícia Civil” – como bem detalhou o presidente do sindicato, Adriano Costa -, durante a final do 1º Torneio de Futebol dos Delegados de Polícia do Centro-Oeste disputada em Goiânia.

Os delegados-atletas de Goiás ficaram em segundo lugar. Depois de empatarem por 2 a 2 no tempo regular, acabaram perdendo, nos pênaltis, para os colegas do Distrito Federal. Também coube ao vice-governador a entrega do troféu, batizado de Luiz Alberto Maguito Vilela, aos vencedores, quando Daniel disse estar orgulhoso pela homenagem feita ao pai que, como ele, era apaixonado por esportes.

“Ele era um desportista. Fico feliz por esta iniciativa. E parabenizo o sindicato por promover algo que integra, tanto social quanto institucionalmente, os delegados de diferentes regiões. O futebol consegue isso”, afirmou em entrevista. O vice-governador ainda revelou que a saudade do pai é “diária”, assim como o desejo de voltar a jogar bola – ele já foi jogador profissional com passagem pelo Goiás Esporte Clube.

Delegados da polícia Civil homenagem vice-governador Daniel Vilela – Imagem: André Costa

Daniel também destacou a atuação dos delegados em Goiás. “Somos reconhecidos nacionalmente pelo trabalho das nossas forças de segurança. E os delegados têm sido fundamentais para que a população viva, hoje, de uma forma muito mais tranquila no nosso estado”, avaliou. O presidente do Sindepol, por sua vez, ressaltou em discurso que o vice-governador é um “político promissor”. O diretor de Operações do Detran-GO, o ex-deputado federal Leandro Vilela, prestigiou o torneio, onde também foi homenageado com a Medalha Miguel Batista Siqueira.