PCGO faz a maior apreensão do ano relacionada a furto de cargas e recupera R$ 2 milhões em mercadoria

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), realizou a maior apreensão do ano relacionada a furto de cargas ontem, quarta-feira (9), em Goiânia. A mercadoria apreendida equivale a R$ 2 milhões. Três pessoas foram autuadas por receptação qualificada e associação criminosa. Um dos indivíduos já possui vários registros policiais por roubo de cargas em Goiás. A mercadoria foi furtada no estado de São Paulo e era comercializada em Goiânia e Anápolis pela internet. As prisões aconteceram em dois endereços da capital. Dentre os materiais, há diversos tipos de eletrodomésticos e, até mesmo, roupas falsificadas.