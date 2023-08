Parceria permitirá que Jesupolinos ganhem bolsa universitária com até 50% de desconto

O acordo foi assinado em uma reunião no último mês pelo Prefeito Adriano Peixoto e o Secretário de Educação, Douglas Felipe. A parceria garante que 10 estudantes de Jesúpolis recebam bolsas com 50% de desconto nas mensalidades na universidade de Anápolis, a Unievangélica.

A educação tem sido um dos setores de investimento da Prefeitura de Jesúpolis. Pensando no ensino superior, a Secretaria de Educação juntamente com a Prefeitura fez essa parceria com benefícios para a população. Além disso, a Prefeitura também disponibilizará o transporte para os estudantes, de forma gratuita.

