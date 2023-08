Anglo American lança edital de apoio a projetos sociais para Barro Alto e Niquelândia (GO) 

Estão abertas as inscrições para o novo edital de apoio a projetos sociais da Anglo American. A iniciativa é voltada aos municípios goianos de Barro Alto e Niquelândia. Podem se inscrever pessoas jurídicas (com CNPJ) sem fins lucrativos; conselhos de direitos; grupos informais locais (desde que pelo menos um dos membros possua o cadastro de microempreendedor individual – MEI); e escolas.

Os projetos inscritos devem se enquadrar em um ou mais temas listados no edital. São eles: esporte, turismo, cultura e patrimônio; participação e envolvimento; educação, habilidades e treinamento; saúde e bem-estar; água e saneamento; e desenvolvimento da comunidade (empreendedorismo e geração de renda). Além disso, as atividades propostas devem demonstrar potencial de sustentabilidade a longo prazo e alinhamento aos valores da Anglo American.

Projeto Banda de Percussão de Batuqueira / Foto: Divulgação Anglo American

De acordo com o gerente de Performance Institucional da Anglo American, Daniel Tito Guimarães, a iniciativa dialoga com o Plano de Mineração Sustentável da empresa, que tem em um dos seus pilares o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades anfitriãs. “Neste ano, estamos comemorando 50 anos de história no Brasil, sempre pautados pelo nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, contribuindo para a criação de comunidades cada vez mais prósperas e protagonistas do seu próprio desenvolvimento”, ressalta Guimarães.

As inscrições das propostas devem ser feitas, exclusivamente, pela Plataforma Prosas até às 18h do dia 6 de setembro. O edital completo também está disponível no site Prosas. Não haverá recebimento de propostas por e-mail.

Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para o Fale Conosco da empresa, por meio do 0800 941 7100 ou e-mail: [email protected].

Capacitações para elaboração dos projetos

A Anglo American também promoverá capacitações gratuitas presencial, com o objetivo de auxiliar os participantes na elaboração e na submissão do projeto no edital. Para participar, basta fazer a inscrição neste link.

A capacitação para o município de Barro Alto ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto, das 08h às 17h30, no escritório da Anglo American, localizado na Rua Santo Antônio, nº 512, Centro. Já a capacitação para Niquelândia ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, das 8h às 17h30, no auditório da Unidade Sesi-Senai, localizado na Avenida Brasil, Quadras 26 e 27, Conjunto Habitacional Codemin, Jardim Atlântico.

O tempo total de cada capacitação é de, aproximadamente, 16 horas. Por isso, é importante que as instituições interessadas se programem para os dois dias de capacitação da sua localidade de forma a aproveitar o conteúdo completo que será disponibilizado.