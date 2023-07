Mulheres são alvo de busca e apreensão por postarem mensagens homofóbicas e racistas em Uruana

A equipe da Delegacia de Polícia de Uruana deflagrou ontem (27) a Operação Confabulus, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão em residências de duas mulheres investigadas por serem as autoras das postagens no Instagram com diversas mensagens ofensivas, difamatórias, racistas, que propagavam ódio, incitavam crimes, apoiavam massacres nas escolas da cidade, divulgavam cenas de pornografia, extorquiam pessoas. Os policiais civis apreenderam aparelhos eletrônicos, tais como celulares, tablets, notebooks. Somadas, as penas dos crimes cometidos pelas autoras ultrapassam 20 anos de reclusão.