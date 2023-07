Polícia Civil prende estelionatário que aplicava golpes da “Carta de Consórcio Contemplada”

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais de Goianésia, com apoio da Polícia Civil de Sergipe, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de estelionatário, que aplicou diversos golpes da “carta de consórcio contemplada” na cidade de Goianésia e região.

As investigações se iniciaram no mês de dezembro de 2022, quando uma vítima procurou a Delegacia para registrar que havia sido ludibriada por uma Empresa de Consórcios que vendeu supostamente uma “CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA”. A vítima relatou que entrou em contato com uma vendedora da empresa, e esta lhe ofereceu já uma carta contemplada, com a entrega imediata do valor.

A vítima daria uma entrada e pagaria o restante e sucessivas parcela. Todavia, a vítima ao efetuar o pagamento da entrada, via pix direto na conta da empresa, nunca conseguiu de fato o valor estabelecido na suposta “carta de consórcio”. Aí iniciava a via crucis da vítima, numa tentativa de recuperar o dinheiro perdido. Após vários meses, várias tratativas, a vítima nunca conseguiu reaver o prejuízo.

A par dessas informações, o GEPATRI iniciou investigação e verificou-se que havia outras vítimas dessa mesma Empresa de Consórcios aqui na cidade de Goianésia e região. Ao investigar os envolvidos, ficou constatado que o indivíduo, proprietário da Empresa de SIG AUTO CONSÓRCIOS, preso ontem com o apoio do COPE-SE, já era investigado por outros crimes de estelionato. O autor era procurado pela polícia há anos para responder processo criminal por GOLPE de venda de passagens áreas, contudo estava em local incerto e não sabido a justiça.

Além de investigado em Goianésia, o homem também é suspeito de ações delituosas em Aracaju. O autor agia aplicando golpes nas vendas de consórcios de veículos e passagens aéreas. Ele chegou a abrir uma empresa de fachada, em Aracaju, no bairro Industrial, onde atendia seus clientes, mas, após quatro meses de funcionamento, fechou o local e desapareceu com o dinheiro dos clientes.

Até o presente momento, foram identificadas três vítimas em Goianésia e o prejuízo ultrapassa R$100.000,00 (cem mil reais). Existe a possibilidade de ter mais vítimas, pois é difícil verificar que caiu no GOLPE, as vítimas, ludibriadas, ficam aguardando os valores e todo mês, os envolvidos inventam uma desculpa criminosa para que a vítima permaneça no golpe.

Após investigações, a Polícia Civil de Goiás descobriu que o suspeito estava residindo em Aracaju e, com apoio da Polícia daquele Estado, conseguiram localizar e prender o estelionatário. O preso foi conduzido a presídio local e está à disposição do Poder Judiciário de Goiás.

A Polícia Civil faz um alerta para que se verifique a credibilidade da empresa antes de comprar consórcios e desconfie das facilidades apresentadas, como crédito imediato do valor negociado mediante o pagamento de “entrada”. O Golpe da “FALSA CARTA CONTEMPLADA” funciona da seguinte maneira: O golpe pode ser aplicado de diferentes formas, onde os estelionatários atraem consumidores por meio da oferta de bens com valores tentadores e os convencem a efetuar os pagamentos adiantados sem possuírem a cota de consórcio ou oferecem ao consumidor cotas contempladas, quando em verdade estão vendendo cotas ainda não contempladas.

Na maioria dos casos, para chamar a atenção do consumidor, os anúncios feitos pelos golpistas são de ofertas dos próprios bens que os consumidores buscam adquirir, tais como: veículos, caminhões, imóveis etc., sempre dando ênfase a propostas facilitadas, nas quais deixa-se claro que o bem será entregue imediatamente após a transferência.

Em síntese, o consumidor vê um anúncio de venda de veículos/imóveis na internet, entra em contato com a empresa, e, após promessas dissimuladas que lhe garantem a aquisição do bem num curto prazo, é convencido ardilosamente a pagar quantias a título de “entrada” do financiamento/carta contemplada. Escoado o prazo de obtenção do crédito, sem sucesso ao adquirir o financiamento/carta contemplada ludibriosa, o consumidor entra em contato e solicita o rompimento contratual, descobrindo que, em verdade, foi levado a assinar contrato de consultoria financeira/cota simples de consórcio, sendo-lhe recusada a devolução dos valores entregues.

O que fazer para não ser vítima?

Para não cair no golpe da falsa carta de crédito contemplada você deve adotar as seguintes medidas:

• Desconfie de propostas de venda de carta contemplada por meio de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas. Os consórcios geralmente não entram em contato com você a venda de cartas contempladas.

• Jamais transfira recursos para terceiros, pessoas físicas ou empresas com CNPJ- Pessoa Jurídica para compra de cartas contempladas, sem antes entrar em contato com a operadora do consórcio.

• Entre em contato direto com a instituição envolvida na negociação, pelos canais oficiais, para checar a veracidade da proposta e anote o número do protocolo;

• Confira se a empresa ou o vendedor tem cadastro no Banco Central para atuar em nome de instituições financeiras.

O consórcio é uma modalidade de compra segura e transparente, regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, porém a venda de falsa cota contemplada, baseada em falsas promessas, não é consórcio, é crime de estelionato.