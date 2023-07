Estudantes goianos vencem mundial de robótica na Alemanha

Estudantes goianos venceram um campeonato mundial de robótica na cidade de Wolfenbüttel, na Alemanha. Ao todo, 14 estudantes de uma escola bilíngue de Goiânia participaram do Campeonato Mundial de Robótica RoboWorld Cup 2023, que aconteceu entre os dias 17 a 21 de julho.

Os alunos, que foram os únicos representantes de Goiás na competição, retornaram para Goiânia na última terça-feira (25), trazendo dez prêmios do campeonato. Os competidores, que são adolescentes entre 13 e 14 anos, foram divididos em três equipes, uma delas exclusivamente feminino. Entre os dez prêmios conquistados, cinco foram em primeiro lugar. As premiações foram para as categorias Sub-14.

Além dos estudantes da escola bilíngue Maple Bear, também participaram estudantes de instituições públicas e privadas de outras regiões do país, como Sudeste e Nordeste. Todos estiveram na etapa nacional realizada em 2022.

Essa é a segunda vez que a escola bilíngue recebe prêmios na RoboWorld Cup, que integra estudantes de todos os lugares do mundo. Em 2022, os alunos trouxeram de volta ao Brasil três premiações inéditas para o estado.

G1 GO