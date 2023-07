Daniel Vilela: “Governo de Goiás investe em educação com foco no futuro dos estudantes e dos goianos”￼

Pelo segundo dia consecutivo o vice-governador teve compromissos na antiga Vila Boa, onde participou de eventos ligados ao setor educacional. Agendas foram coordenadas pelo governador Ronaldo Caiado para marcar o aniversário de 296 anos da primeira capital do estado

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, associou, na terça-feira, 25/7, investimentos feitos pelo Governo do Estado no setor educacional a uma das maneiras de se garantir a segurança pública à população. Para o vice-governador, ao proporcionar educação de qualidade às crianças e adolescentes goianos, o poder público estadual os distancia cada vez mais da criminalidade.

Em discurso realizado no Colégio Lyceu de Goyaz Professor Alcides Jubé, na cidade de Goiás, onde foram entregues às unidades educacionais equipamentos tecnológicos, materiais esportivos, uniformes e automóveis, Daniel Vilela enfatizou que o governo do estado “investe no presente com foco no futuro”.

Vice-governador durante inauguração de sala multissensorial no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, na cidade de Goiás / Foto: André Costa

“Se há uma situação em que o governador Ronaldo Caiado pode bater no peito, com muito orgulho, e alardear por este país afora, é o quanto ele é determinado em garantir segurança pública para as pessoas. E o quanto ele é enérgico nos assuntos relacionados à segurança em Goiás”, disse o vice-governador. “Mas esta mesma determinação e energia ele também tem quando se trata de assegurar investimentos para a educação”, completou.

Daniel Vilela ainda destacou o simbolismo da transferência da capital para a antiga Vila Boa, ato conduzido por Ronaldo Caiado na última segunda-feira (24/7). Nesta terça-feira, o município completou 296 anos, e o vice-governador cumpriu, ao lado de Ronaldo Caiado, compromissos idealizados pelo governo para marcar o aniversário da cidade de Goiás. “Aqui em Goiás atuamos no presente, no futuro e até pensando no passado. Afinal, o que vivemos aqui nestes últimos dias foi o resgate histórico das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa memória. Vivenciamos algo que melhora a autoestima dos goianos e valoriza nossas origens”, enfatizou.

Daniel Vilela acompanha o governador Ronaldo Caiado em visita à policlínica da Cidade de Goiás / Foto: André Costa

Ainda no tradicional e histórico prédio do Lyceu de Goyaz, Daniel fez um chamamento aos estudantes. Pediu responsabilidade na condução dos estudos e ressaltou que o governo tem assegurado estruturas físicas reformadas e mais adequadas, proporcionado recursos tecnológicos e até materiais básicos, porém imprescindíveis, aos alunos. “Goiás estará sempre no topo da educação brasileira”, sentenciou. Ele também fez uma série de elogios aos profissionais do setor.

Pela manhã, o vice-governador esteve no Colégio da Polícia Militar João Augusto Perillo, onde Ronaldo Caiado inaugurou sala multissensorial para estudantes com algum tipo de transtorno do desenvolvimento e que conta com tecnologia do tipo 6D. “Goiás é o primeiro estado a adotar uma iniciativa como esta. Uma ação fantástica, extraordinária. Estamos inovando e avançando na inclusão dos nossos alunos que têm algum tipo de deficiência”, comemorou.

Daniel Vilela enfatiza compromisso do Governo de Goiás com investimento na educação / Foto: André Costa

A agenda de Daniel Vilela no segundo dia consecutivo na cidade de Goiás teve vistoria, ao lado do governador, das instalações da Policlínica Brasil Bruno de Bastos Neto, que atende pacientes daquele município e dos demais que formam a região do Rio Vermelho. Juntos, também visitaram a Grande Loja Maçônica do Estado. Mais cedo, tomaram café da manhã com estudantes do Centro de Ensino em Período Integral Francisco Maria Dantas e visitaram o prefeito Aderson Gouvea na sede do Executivo local. Daniel voltou à Goiânia no final do dia.