Crer fará a entrega de 273 dispositivos ortopédicos em ação itinerante em Goianésia

De 31 de julho a 04 de agosto, a Oficina Ortopédica Itinerante do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer, uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), estará em Goianésia para entrega de 273 dispositivos ortopédicos de pacientes que já passaram pelo primeiro atendimento com os profissionais da instituição. O atendimento acontece no Centro de Reabilitação Dayvid A. Alves Nogueira, localizado na Avenida Contorno, próximo à Rua 20, Bairro Muniz Falcão.

O supervisor da Oficina Itinerante do Crer, Rodrigo Silveira Campos, explica que o atendimento para os pacientes da unidade móvel acontecem em dois momentos diferentes. “Inicialmente nós vamos até os municípios, avaliamos e triamos os pacientes que a secretaria de saúde local identificou e encaminhou para atendimento, e após 90 dias, retornamos para entrega dos dispositivos ortopédicos”, explica.

O serviço móvel do Crer foi lançado em agosto de 2017,por meio do projeto do governo federal “Viver Sem Limites”, e de lá para cá, já atendeu mais de 5,4 mil pacientes, com a entrega de 10.985 aparelhos ortopédicos até junho de 2023. “A Oficina Itinerante possibilita a democratização do acesso aos serviços ortopédicos ofertados pelo Crer. Sabemos que, para muitos dos nossos pacientes, esse atendimento assegura a oportunidade de conseguir uma maior mobilidade, e assim, mais qualidade de vida”, afirma Rodrigo.

Rodrigo destaca que os aparelhos são confeccionados na Oficina Ortopédica do Crer, em Goiânia, e que a unidade móvel é estruturada com equipamentos que permitem ajustes e adaptações de órteses, próteses, coletes ortopédicos, palmilhas, calçados para pés neuropáticos, confecção de adaptações, ajustes e alguns consertos em dispositivos ortopédicos já utilizados pela população. “Diante de qualquer eventualidade, como uma quebra de encaixe do dispositivo, por exemplo, esse paciente pode acionar o Crer para manutenção da peça, que é realizada pela a nossa equipe em Goiânia.”

Serviço:

Oficina Itinerante do Crer em Goianésia

Datas e horários:

Dia 31/7 – das 13h00 às 17h00

Dias 1°, 2 e 3/8 – das 08h00 às 12h00 e das 13h00 à 17h00

Dia 4/8 – das 08h00 às 12h00

Local: Centro de Reabilitação Dayvid A. Alves Nogueira, localizado na Avenida Contorno, próximo à Rua 20, Bairro Muniz Falcão.