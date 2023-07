“Trabalho da Segurança Pública traz paz para o cidadão”, diz Caiado sobre redução da criminalidade

O governador Ronaldo Caiado enalteceu as ações das forças de Segurança Pública na redução da criminalidade no estado, em solenidade de divulgação dos indicadores criminais. O evento ocorreu na terça-feira, 18, na Academia de Polícia Militar, em Goiânia. O balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) referente ao primeiro semestre de 2023, comparado com o mesmo período do ano passado, mostra que das 15 modalidades registradas houve queda em 11, com destaque para redução de 80% nos latrocínios, que são os roubos seguidos de mortes.

“Esses dados são de pacificação. Mostra que o trabalho do Estado, da Segurança Pública, traz paz para o cidadão”, celebrou Caiado, que não economizou no reconhecimento ao empenho das forças de segurança. Segundo ele, outro ponto essencial foi a moralização do sistema prisional. “Só assim foi possível baixar a criminalidade, como estamos vendo. Vocês puseram regra. Lá dentro não é como antigamente”, pontuou.

Os resultados positivos, como ressaltou o governador, não devem acomodar, mas estimular um trabalho cada vez mais eficaz. “Que daqui seis meses possamos voltar e apresentar dados ainda melhores, com patamares de queda. Esse é o objetivo do nosso governo: taxa zero em todos os índices de criminalidade, para que o cidadão possa viver com tranquilidade”, destacou Caiado.

O número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caiu 12,3% no período – sendo que 128 municípios não registraram nenhum crime deste tipo em 2023. Entre os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), houve queda em todas as tipificações: roubo de carga (63%), roubo de veículos (34,1%), roubo a transeunte (29,7%), roubo a residência (28,3%) e roubo em comércio (23,4%). Desde 2019, Goiás não contabiliza roubo a instituição financeira.

Histórico



Além disso, 97 municípios goianos não registraram nenhum Crime Violento contra o Patrimônio neste ano. “Fico muito feliz em participar dessa construção. É algo realmente histórico. É fato”, celebrou o titular da SSP, coronel Renato Brum. “A gente não vai mais falar de sensação de segurança. É segurança pública de forma efetiva, que existe na liberdade de ir e vir em nosso estado”, acrescentou o secretário. “Tenho orgulho de dizer que sou do MPGO e tenho certeza que vocês também têm orgulho de dizer que são da PMGO. Integramos instituições respeitadas. A PM é séria, trabalha, é dedicada”, reforçou o procurador-geral em exercício, Marcelo André.

A segurança no campo é outra realidade traduzida pelos números da Secretaria de Segurança Pública. No primeiro semestre deste ano, o crime de roubos a propriedade rural caiu 25%, além de 15% de redução em furtos na zona rural. Todas as categorias de Crimes Não-Violentos contra o Patrimônio também reduziram: furto a transeunte (27%), furto em residência (16%), furto de veículos (14%) e furto em comércio (9%).

Maiores quedas de crimes no 1º semestre de 2023

1) Latrocínio: 80%

2) Roubo de carga: 63%

3) Roubo de veículos: 34,1%

4) Roubo a transeunte: 29,7%

5) Roubo em Residência: 28,3%

6) Roubo em propriedade rural: 25%