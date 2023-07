CPE Goianésia intensifica combate ao tráfico de drogas e apreende 72 porções de cocaína

A 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (27ª CIPM), através da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), sediada Goianésia, teve uma atuação crucial no combate ao tráfico de drogas na região leste da cidade. A equipe policial recebeu várias denúncias de atividades ilícitas no Bairro Muniz Falcão, o que levou a uma operação de patrulhamento intensificado na área.

Na última terça-feira (18) policiais da equipe CPE Alfa procederam com uma abordagem a um suspeito, seguindo as denúncias recebidas. Após realizar uma busca pessoal, os militares encontraram porções de cocaína em posse do abordado.

O resultado da operação foi a prisão de um indivíduo, juntamente com uma quantidade significativa de entorpecentes. Ao fim das diligências, foram encontradas 72 porções de cocaína, que possivelmente seriam destinadas à venda e consumo, bem como uma balança de precisão, provavelmente utilizada para medir e fracionar a droga.

A ação enérgica dos policiais da 27ª CIPM-CPE demonstra o compromisso e a dedicação em garantir a segurança da população e combater veementemente o tráfico de drogas na região. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

