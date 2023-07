Prefeitura de Jesúpolis realiza 3ª edição do Sopão do Bem

O mês de julho começou com muita festa e solidariedade para os jesupolinos. A 3ª edição do Sopão do Bem aconteceu no dia 08, na Secretaria de Assistência Social, em Jesúpolis. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e do CRAS.

Além de momentos de confraternização e da distribuição da sopa de forma gratuita, todos participaram de um bingo do Grupo Saber Viver com a premiação de 1 Samsung Galaxy A14 e a apresentação especial do cantor Miguel Motta.

Folha de Jaraguá