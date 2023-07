PCGO prende dupla especializada em golpes contra idosos em agências bancárias

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes (GREF/Deic), prendeu em flagrante, no dia 14 de julho, dois indivíduos, oriundos de São Paulo, especializados em cometimento de furtos e estelionatos na modalidade “Tela Aberta”, contra idosos, no interior de agências bancárias, e com prejuízos estimados em mais de R$30 mil em apenas um dia.

Após identificar uma série de golpes dessa natureza praticados em Goiânia e Aparecida de Goiânia, a equipe efetuou diligências que possibilitaram qualificar os indivíduos, localizados ainda na capital, horas antes de fugirem para o estado de origem.

Segundo o delegado Leonardo Dias, os criminosos se passavam por funcionários bancários, inclusive com uso de roupas semelhantes às usadas pelos servidores, e abordavam as vítimas, preferencialmente idosas, no momento em que utilizam os caixas de autoatendimento. “Eles ofereciam ajuda na realização das operações e, dessa forma, conseguiam obter senhas, usadas posteriormente para saques e transferências”, explica.

Os presos em flagrante, conforme apurado, habitualmente, saíam de São Paulo e se deslocavam para outras cidades com o objetivo de cometer tais crimes, na tentativa de se evadirem das ações policiais. Por isso, com o avanço das investigações, poderão ser responsabilizados por outros crimes da natureza, cometidos em meses anteriores.

Os presos possuem extensa ficha criminal, por crimes como roubo, associação criminosa, furto qualificado e estelionato em variados estados.