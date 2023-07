Jovem morre afogado após pular para nadar em cachoeira de Goiás, diz PC

Um jovem de 27 anos morreu afogado na tarde deste domingo (16) após pular para nadar na Cachoeira do Arrojado, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ele estava na companhia de amigos e da família.

Segundo a PC, após o jovem ter pulado na água, os amigos entrara rapidamente para socorrê-lo, fizeram os primeiros socorros e chamaram o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros contaram à reportagem que, mesmo com os primeiros socorros, o jovem não resistiu e morreu no local. A área foi isolada pela polícia e só uma perícia deve determinar as causas do afogamento.

A Cacheira do Arrojado tem uma queda d’água de cerca de 10 metros e é formada pelo Ribeirão do Arrojado. A atração natural fica a cerca de 15km do centro de Cristalina, na zona rural da cidade. O acesso é feito pela BR-040.

G1 GO