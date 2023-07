PCGO prende quatro pessoas por homicídio em Águas Lindas; esposa e amante planejaram morte

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo de Investigação de Homicídios de Águas Lindas de Goiás, prendeu em flagrante quatro pessoas pelo crime de homicídio. O caso foi descoberto depois que uma testemunha procurou a polícia e denunciou que havia recebido uma proposta de R$ 150 para enterrar um corpo. As prisões foram realizadas na sexta-feira (7).

A vítima estava sumida da vizinhança e os familiares (esposa e dois filhos do casal, sendo um menor de idade), contaram à polícia que o homem havia viajado para o estado do Maranhão. Porém, como haviam versões conflitantes sobre essa suposta viagem, a PCGO desconfiou que o homem pudesse estar morto.

Ao irem no local em que o corpo estaria enterrado, a PCGO encontrou o dono do espaço, uma chácara, e um casal. Este casal já havia sido preso anteriormente por outro homicídio. Na ocasião, ao serem questionados sobre o paradeiro da vítima, a mulher decidiu revelar que o corpo estava enterrado na chácara.

Após diligências, a polícia encontrou o local da cova e o corpo estava com diversas perfurações causadas por arma branca. Uma arma de fogo, supostamente utilizada no crime, também foi encontrada enterrada ali.

Após interrogatórios, a PCGO apurou que a esposa da vítima e o dono da chácara eram amantes e, juntos, planejaram a morte do homem para conseguirem se livrar dele. Para isso, contaram com a ajuda de dois filhos do casal e também da dupla que foi encontrada na chácara (ao todo, seis pessoas).

No dia da morte, o homem foi atraído para o local com a desculpa de fazer um serviço para o dono da chácara. Os dois filhos participaram do crime pois não gostavam do pai, em razão de terem sido agredidos na infância. Os envolvidos devem responder pelos crimes de ocultação de cadáver, homicídio e corrupção de menores. O dono da chácara e o filho menor do casal estão foragidos.