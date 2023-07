Governador Ronaldo Caiado visita obras da GO – 080 em Barro Alto e mostra força do prefeito Álvaro Machado na região

O Governador Ronaldo Caiado,esteve presente em Souzalândia, distrito de Barro Alto, vistoriando as obras na GO-080. O secretário de Habitação de Barro Alto, Amauri Machado, recebeu o governador e representou o prefeito Álvaro Machado na visita oficial.

A ida de Caiado a Barro Alto mostra o prestígio do prefeito Álvaro Machado junto ao governador. Álvaro vem ganhando destaque em todo o estado no meio político, por estar revolucionando Barro Alto com diversas obras e mais de 20 milhões investidos somente nos primeiros anos de mandato.

Vale frisar que a obra na GO – 080 é um pedido antigo do prefeito Álvaro Machado e do deputado estadual Renato de Castro.

Durante sua fala, Caiado destacou que a obra é a primeira realizada pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).No valor de 67 milhões de reais, a obra será entregue nos próximos 30 dias.

“Goiás continua crescendo em ritmo acelerado, o padrão de rodovia que estamos construindo no estado é de altíssimo nível.O prefeito Álvaro está de parabéns por desenvolver um ótimo trabalho no município ”, frisou Caiado.

Além do Governador Ronaldo Caiado, o vice – governador, Daniel Vilela, o deputado estadual Renato de Castro e o deputado federal José Nelto, também estiveram presentes.

“É uma obra que nunca vi na minha vida. A infraestrutura é de altíssimo nível. Agradeço ao governador pela forte parceria com o governo de Barro Alto, não somente por essa obra, mas como nas outras que já realizamos juntos. Um agradecimento especial ao prefeito Álvaro Machado, que vem atuando sempre com competência, transparência e honestidade, fazendo a nossa Barro Alto desenvolver cada vez mais”, destacou o secretário de habitação, Amauri Machado.