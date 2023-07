Prefeitura sorteia endereços das primeiras 200 casas do residencial Hermínio Lopes

O Centro Cultural Berchiolina Rodrigues foi palco, na tarde desta segunda-feira (10), de um momento emocionante: o sorteio de endereços das primeiras 200 casas do residencial Hermínio Lopes.

Dava para sentir a emoção do rosto de cada contemplado em ver seu sonho ganhando forma, já sabendo qual rua e número da casa que irão morar. “Muito feliz por realizar esse sonho, de ter a casa própria. Hoje demos um passo importante, sabendo o endereço”, confessa Ana Caroline Pereira Lacerda, a primeira sorteada da tarde.

Secretário de Habitação Marcos Pernambuco, primeira-dama, Eloá Menezes e prefeito Leonardo Menezes com sorteada de um dos lotes do Residencial Hermínio Lopes

O residencial Hermínio Lopes é o maior programa habitacional da história de Goianésia, com 600 casas. A Prefeitura, por meio da secretaria de Habitação garantiu os lotes e toda a infraestrutura e, articulou junto à Caixa Econômica Federal convênio para a construção das moradias.

No fim do mês passado, a Prefeitura entregou o asfaltamento do setor, que já teve toda a infraestrutura concluída, com construção de galerias de águas pluviais e o saneamento básico, totalizando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

“O projeto inicial seria entregar apenas os lotes. Mas fomos atrás da Caixa e conseguimos firmar convênio e ainda este ano será iniciada a construção das casas, que é o sonho das famílias que precisam e o nosso sonho, como prefeito de Goianésia, tornar isso em realidade”, afirma o prefeito Leonardo Menezes.