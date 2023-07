3ª fase da Operação Integrare prende dois homens por tráfico de drogas e apreende porções de cocaína

A terceira fase da Operação Integrare, deflagrada pela 15ª Delegacia Regional em Petrolina de Goiás, com apoio da equipe policial de Barro Alto, na quinta-feira (6), deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva contra dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu diversas porções de cocaína e dinheiro oriundo do tráfico. As prisões aconteceram na sexta-feira (7).

Na casa do primeiro preso, além das drogas, foram encontradas embalagens usadas para transportá-las e valores em espécie, oriundos da mercancia. Estes estavam guardados dentro de uma bíblia. Já o segundo investigado foi localizado em um estabelecimento comercial onde realizava o serviço de segurança do local.

Operação Integrare

Desde a primeira fase da operação, no final de 2022, já foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e cinco traficantes foram presos. A Integrare tem como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade de Petrolina e região.