Operação Mãos Dadas prende 5 traficantes em Porangatu

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta sexta-feira (7), em Porangatu, a Operação Divisas II, que faz parte da Operação Mãos Dadas, força-tarefa coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO). O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Porangatu, no objetivo de combater o tráfico interestadual e a associação para o tráfico de drogas, cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Os investigados eram responsáveis pelo armazenamento e comercialização de drogas em Porangatu, na capital Goiânia e no estado do Tocantins.