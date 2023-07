PCGO intensifica ações de segurança e preservação ambiental no mês de julho

Neste sábado (1°), teve início a temporada de férias no Rio Araguaia, sendo a cidade de Aruanã, um dos principais pontos turísticos. Durante todo o mês de julho, milhares de turistas frequentam a cidade para curtir suas belezas e atrações. Com isso, a Polícia Civil incrementa seu efetivo e amplia o horário de atendimento da Delegacia de Polícia de Aruanã para proporcionar mais segurança a todos e também para atender as demandas de ocorrência e procedimentos coercitivos que, por ventura, possam surgir, sobretudo no combate ao crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Neste ano, visando conferir maior comodidade à população e aos policiais civis, a Delegacia de Polícia de Aruanã ainda passou por reforma.

Também neste sábado, a Polícia Civil realizou a tradicional partida de futebol entre a equipe da Delegacia de Crimes Ambientais (Dema)/PCGO e os índios Karajás. Esta disputa esportiva teve início no ano de 1999, idealizada pelo delegado de polícia Luziano Carvalho, titular da Dema. A Dema também se fará presente em Aruanã para realizar ações de conscientização ambiental pela preservação do rio goiano neste mês.