Repasse de equipamentos de segurança é prenúncio de mais parcerias com a União, avalia vice-governador

O repasse feito pelo Ministério da Justiça de equipamentos e de viaturas policiais ao Governo de Goiás foi avaliado pelo vice-governador Daniel Vilela como o prenúncio de “muitas ações e projetos” que serão executados em conjunto pelo Executivo goiano e o governo federal, e que vão “beneficiar diretamente a população do estado”.

Daniel participou, na manhã de domingo, 2/7, de solenidade no Palácio das Esmeraldas ao lado do governador Ronaldo Caiado, de parlamentares, prefeitos e representantes das forças de segurança de Goiás, quando foi oficializada, pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a entrega, pela União, dos benefícios através do Pronasci 2 – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

“Goiás está de portas abertas para as parcerias com o governo federal; e o governador tem reforçado isso sempre que possível. Há muito por vir nos próximos meses”, afirmou Daniel, em tom otimista. “O Pronasci é uma iniciativa muito bem consolidada, que dá suporte a políticas públicas extremamente importantes; em especial àquelas de prevenção ao feminicídio”, disse o vice-governador em referência a uma das prioridades do programa, que é o combate à violência contra a mulher e o repasse de viaturas para Delegacias da Mulher e para a Patrulha Maria da Penha.

Em breve entrevista, o vice-governador também destacou que o estado de Goiás estava “prestigiado” pelo governo federal pela frequente presença de ministros em Goiânia, sempre em reuniões de trabalho com o governador Ronaldo Caiado para discutir projetos relevantes que demandam apoio da União. Neste sábado, 1º/7, passou pelo Palácio das Esmeraldas o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Recentemente vieram Simone Tebet (Planejamento) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República).

“O ministro da Justiça também fez questão de comparecer à Missa Solene que integra a programação de uma das nossas maiores tradições, que é a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade”, sublinhou o vice-governador que, mais cedo, também esteve com sua mulher, Iara Vilela, nesta mesma celebração com Flávio Dino e com Ronaldo Caiado.

Aquele foi o quarto compromisso público de Daniel durante a romaria. Além de participar da inauguração da Barraca dos Romeiros, mantida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), ele vistoriou as obras do Hospital Estadual de Trindade e ainda percorreu, a pé, os 18 quilômetros que separam Goiânia da Capital da Fé.