“OPERAÇÃO MÃOS LEVES” : POLÍCIA CIVIL DESARTICULA GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO EM FURTOS DE APARELHOS CELULARES EM GRANDES EVENTOS

A Polícia Civil , por meio do GEPATRI/15ª DRP/GOIANÉSIA prendeu 03 pessoas, suspeitas de integrarem associação criminosa responsável por diversos furtos de aparelhos celulares na Exposição Agropecuária de Goianésia durante os shows das duplas sertanejas Maiara e Maraisa (27/06) e Hugo e Guilherme (29/06) . A Polícia também recuperou 09 aparelhos celulares e apreendeu 01 veículo.

Segundo investigações, o grupo criminoso, composto de um homem (39 anos) e duas mulheres (25 e 32 anos), agiam com destreza na subtração do objeto, de modo que ação era quase imperceptível : durante os shows, aproveitando-se que as vítimas estavam distraídas, conseguiam retirar os aparelhos celulares dos bolsos e de dentro das bolsas, sem despertar-lhes a atenção.

Os investigados possuem vasta ficha criminal, sobretudo por crimes de furto, com modo de atuação semelhante. Por oportuno, ressalta-se que o grupo é conhecido na capital do Estado como “TURMA DA LAZINHA”, (associação criminosa famosa por praticar furtos nos transportes coletivos e feiras da grande Goiânia e por ser composta predominantemente por mulheres).

ido a grande participação de mulheres nos crimes em questão

Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, Artigos 155, parágrafo 4º, inciso II e IV, que prevê uma pena 02 a 08 anos para cada furto, e por associação criminosa, Artigo 288 do Código Penal Brasileiro, com pena de 01 a 03 anos.

A autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados. As investigações continuarão no intuito de identificar outros integrantes da associação criminosa e os receptadores dos aparelhos celulares subtraídos. O homem foi recolhido no presídio de Goianésia e as Mulheres no presídio feminino de Barro Alto, estão à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil orienta que as vítimas procurem a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Até o momento, foram registradas 34 ocorrências de furto de celulares na Exposição Agropecuária de Goianésia.