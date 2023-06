Prefeito Leonardo Menezes entrega asfalto do residencial Hermínio Lopes

O residencial Hermínio Lopes, onde serão construídas 600 casas populares, teve o asfalto das ruas inaugurado pelo prefeito Leonardo Menezes na manhã desta quinta-feira (29).

Além do asfalto, foram construídas galerias de águas pluviais e o saneamento básico, totalizando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

Considerado o maior conjunto habitacional popular já construído em Goianésia, o residencial Hermínio Lopes tem o objetivo de diminuir o déficit habitacional do município, que não teve nenhuma casa construída na última gestão.

Na presença de secretários, deputado federal Rubens Otoni, representantes da Caixa Econômica Federal, o prefeito Leonardo Menezes entrega asfalto das ruas do Residencial Hermínio Lopes

O deputado federal Rubens Otoni e representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) participaram da solenidade, que teve assinatura do contrato para início de 200 casas, que já estão com a documentação completa. É a primeira etapa do projeto.

Prefeito Leonardo Menezes inaugura última etapa da infraestrutura do Residencial Hermínio Lopes onde serão entregues 600 lotes para a população.

“É uma alegria muito grande estarmos inaugurando hoje o asfaltamento das ruas aqui do Hermínio Lopes. Próximo passo é começar a construir as casas, que é o sonho das famílias que precisam e o nosso sonho, como prefeito de Goianésia, tornar isso em realidade”, afirma Leonardo Menezes.