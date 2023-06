Prefeito Álvaro Machado anuncia unidade do Corpo de Bombeiros em Barro Alto

Em Goiânia, o prefeito Álvaro Machado se reuniu com o major do Corpo de Bombeiros, Dutra, o deputado estadual, Renato de Castro, e o arquiteto Daniel Diniz para falar sobre o projeto da instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Barro Alto.

De acordo com o prefeito Álvaro Machado, a iniciativa eleva Barro Alto um passo à frente na esfera do desenvolvimento. “Já confirmamos a doação do terreno, agora estamos finalizando os últimos detalhes deste importante projeto que em breve se tornará realidade.”

A unidade beneficiará o município de Barro Alto e toda a região. A instalação desta sede é um sonho antigo da população de Barro Alto, que agora contará com mais esse serviço que trará inúmeras vantagens a comunidade.