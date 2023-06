Adolescente é encontrado morto em represa após sair para andar a cavalo

Um trágico incidente ocorreu em Itaguaru, região central de Goiás, envolvendo a morte de um adolescente de 14 anos. O jovem saiu para andar a cavalo e, posteriormente, foi dado como desaparecido.

Preocupados com seu sumiço, familiares encontraram o cavalo próximo à margem de uma represa e notaram o chapéu do adolescente flutuando na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado no sábado, 24, e iniciou imediatamente as buscas.

A operação de resgate envolveu a participação de dois bombeiros de Jaraguá e outros quatro de Goiânia. Após intensa procura, com mergulhadores especializados percorrendo a represa, o corpo do adolescente foi descoberto na manhã de domingo, 25. Ele estava a uma profundidade de cerca de 2 metros e foi recuperado após aproximadamente 40 minutos de busca subaquática.

O corpo da vítima foi entregue às autoridades competentes, sendo o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica responsáveis pela perícia e investigação da causa do óbito.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do adolescente ou as circunstâncias exatas que levaram à sua morte. Essas informações deverão ser reveladas à medida que o caso for investigado pelas autoridades competentes.

Folha de Jaraguá