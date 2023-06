49ª Expoagro Goianésia supera todas as expectativas e se consagra como um sucesso total

A 49ª edição da Expoagro Goianésia tem conquistado um público recorde e alcançado resultados surpreendentes em termos de arrecadação. A festa tem impressionado positivamente a cada noite, consolidando-se novamente como um dos principais eventos do segmento na região.

Os organizadores, Bilika Shows, Lauriano Rodrigo e José Magno Goulart, estão extremamente animados com o balanço positivo até o momento e se mostram ainda mais entusiasmados para a segunda semana de festividades, que terá início nesta terça-feira, dia 27, com um grandioso show da dupla Maiara e Maraisa.

Além do aguardado show da renomada dupla, o palco principal da Expoagro receberá outros grandes nomes da música sertaneja, como Mato Grosso e Mathias, Hugo e Guilherme, Lucas e Nathan, além do animado Bonde do Forró e a talentosa dupla Lucas Reis e Thacio. Além disso, haverá uma emocionante etapa do campeonato de Rodeio KGB, que promete agitar o público presente na Expoagro de quarta-feira a sábado.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos tanto nos pontos de venda físicos quanto pelo site da bilheteria digital, proporcionando comodidade e facilidade aos interessados em participar da festa.

Os comerciantes e patrocinadores do evento também estão bastante satisfeitos com os resultados até o momento e mantêm um otimismo contagiante em relação ao restante da Expoagro, que já tem proporcionado diversas oportunidades de negócios e movimentado a economia local de forma significativa.

A 49ª Expoagro Goianésia se consolida como um verdadeiro sucesso, reunindo um público entusiasmado, atrações musicais de renome e um ambiente propício para a realização de negócios, promovendo assim o fortalecimento do agronegócio e o entretenimento da população.