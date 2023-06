Três são presos em flagrante pela Polícia Civil de Goiás por uso de notas falsas

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goianápolis, prendeu em flagrante, três indivíduos pela prática do crime do artigo 289 parágrafo I do código penal – guardar e colocar em circulação moeda falsa.

Após receber denúncia de que dois homens e uma mulher grávida estariam nos comércios da cidade de Goianápolis fazendo compras com notas falsas e que utilizavam um veículo Mobi branco para aplicar o golpe, a equipe de policiais civis, de imediato, realizou diligências e localizou os autores do crime, os quais estavam saindo de um comércio, quando receberam voz de prisão.

Ao analisar as cédulas falsas, a autoridade policial constatou não se tratar de falsificação grosseira. Sendo assim, foi determinado que os autores fossem conduzidos a Polícia Federal de Anápolis (GO), por se tratar de crime federal.

Folha de Jaraguá