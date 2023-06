Prefeito Leonardo Menezes e deputado José Nelto conseguem investimento de R$ 38 milhões e Goianésia ganha nova linha de transmissão de energia

O aniversário de Goianésia é no dia 24 de junho, mas o maior presente a cidade recebeu dois dias antes, na manhã de quinta-feira (22), com a entrega da Linha de Distribuição de Alta Tensão, ligando Furnas a Goianésia.

Com investimento de R$ 38 milhões, por parte da Equatorial Energia, a Linha utiliza equipamentos de última geração, levando energia com mais qualidade e segurança à população.

Prefeito Leonardo Menezes ao lado do presidente da Equatorial, Lener Jayme, prefeitos da região e deputados descerram placa da nova linha de distribuição de alta tensão

A conquista só se tornou realidade graças às articulações do prefeito Leonardo Menezes e do deputado federal José Nelto, que fizeram gestão junto ao Ministério de Minas e Energia e a Aneel, mostrando a necessidade que Goianésia tem de uma energia de qualidade, sem quedas constantes e com alcance maior, possibilitando a instalação de novas empresas e indústrias, além dos projetos imobiliários.

Nova linha de distribuição de alta tensão que liga Furnas (Barro Alto) a Goianésia

“É uma conquista muito importante para Goianésia. Significa segurança energética para nossa cidade para os próximos anos. Desde o início da nossa gestão, junto ao deputado José Nelto, estamos buscamos meios para resolver os problemas e trazer soluções definitivas para algumas demandas, como por exemplo, da energia elétrica. Hoje estamos colhendo o fruto do trabalho e da parceria”, disse o prefeito.