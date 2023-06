Jalles investirá R$170 milhões em fábrica de açúcar na Unidade Santa Vitória

A Jalles investirá R$170 milhões na implantação de uma fábrica de açúcar na Unidade Santa Vitória, localizada no município de Santa Vitória, em Minas Gerais. O investimento foi aprovado ontem, 21 de junho, pelo Conselho de Administração da Jalles e o início das operações da fábrica está previsto para a safra 2024/25.

A nova fábrica terá capacidade de produzir 15.000 sacas de 50kg de açúcar VHP (equivalente a 750 toneladas) por dia, totalizando 150 mil toneladas por safra. Com esse investimento, a Unidade Santa Vitória, que hoje possui 100% do seu mix voltado para a produção de etanol, poderá ter maior flexibilidade (etanol x açúcar), podendo chegar em até 52% do seu mix para açúcar. Com isso, o mix total de produção da Companhia, incluindo as suas três unidades, passará a ser de até 51% para açúcar, considerando em ambos os casos o cenário máximo na produção de açúcar para a safra de 2024/25.

O Projeto foi aprovado refletindo a conjuntura atual de mercado. A Companhia irá seguir em consonância à sua política de gerenciamento de risco de preço de commodities, trabalhando para proteger o seu fluxo de caixa.

Os impactos positivos esperados são: a maior flexibilidade do mix para a produção de açúcar, que passará a incluir o açúcar VHP destinado à exportação; o aproveitamento do bom momento do preço da commodity; a mitigação dos riscos do negócio devido à maior diversificação do mix de produtos e aumento da representatividade da receita no mercado externo.