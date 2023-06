Primeiro lote do programa Juntos Pelo Araguaia tem etapa de plantio concluída 

O programa Juntos Pelo Araguaia concluiu a etapa de plantio de 102 hectares de árvores do Cerrado no município de Piranhas em Goiás, o que equivale a, aproximadamente, 100 campos de futebol. O objetivo é promover a recomposição de áreas florestais para preservação de nascentes e conservação do solo e da água na bacia do rio. A atividade fez parte do lote 1 do programa, que conta com investimentos da Anglo American, coordenação do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-GO), e execução do Instituto Espinhaço.

Neste lote, 16 propriedades rurais foram envolvidas e, agora, contarão com atividades de monitoramento, visando a manutenção das ações realizadas. Também foram levantados cercamentos das áreas onde ocorreram as intervenções, para evitar degradações.

“A recuperação dessas áreas, com o plantio de árvores nativas do Cerrado, tem o intuito de reforçar a prestação de serviços ecossistêmicos, em busca do aumento da produção e da melhoria na qualidade da água. Com esta parceria de engajamento entre diferentes agentes do território, buscamos também uma maior conscientização ambiental para que mais produtores rurais se sintam motivados a recuperar suas áreas de forma voluntária”, explica Tiago Alves, gerente de Meio Ambiente da Anglo American.

O apoio da Anglo American permanece com investimentos de R$ 22 milhões em um novo lote do programa. A expectativa é contribuir, nesta nova etapa, com a preservação de mais 296 hectares na região de Piranhas.

“Considerado um dos maiores programas de revitalização de bacias hidrográficas do país, o Juntos Pelo Araguaia está integralmente alinhado ao nosso Plano de Mineração Sustentável, que busca, entre vários objetivos, o desenvolvimento de um meio ambiente saudável. Seguiremos apoiando esta iniciativa, que cumpre o nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas”, ressalta o diretor Técnico e Sustentabilidade da Anglo American no Brasil, Cristiano Cobo.

Juntos Pelo Araguaia

Firmado por meio de um acordo com os governos federal, do estado de Goiás e do Mato Grosso, o programa Juntos Pelo Araguaia busca impulsionar atividades para conter a erosão e melhorar o fluxo d’água do rio. A iniciativa, que visa aumentar a produção e a disponibilidade de água na região, com qualidade e em quantidade, foi iniciada nas cidades de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Piranhas e Portelândia, todas do estado de Goiás, com previsão para se estender a 38 municípios.

Mais investimentos

Em Minas Gerais, a Anglo American desenvolve um projeto de recuperação das nascentes localizadas na cabeceira do Rio Santo Antônio, no município de Conceição do Mato Dentro. Também realizada em parceria com o Instituto Espinhaço, a iniciativa está recuperando 23 nascentes degradadas na cabeceira do rio, que é um importante curso de água pertencente à bacia do Rio Doce.

O projeto, que faz parte do Plano de Mineração Sustentável da companhia, contempla ainda a recuperação de cerca de 8 mil metros lineares de áreas de preservação permanente. A ação inclui cercamento de terrenos, plantio de mudas nativas e monitoramento da vegetação. Além disso, são realizadas atividades para o desenvolvimento de uma rede que visa engajar lideranças locais com treinamentos em educação ambiental. A primeira fase do projeto está sendo finalizada e, em outubro, está prevista uma nova fase, com mais investimentos.