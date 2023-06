Homem é preso em flagrante por tentativa de furto em residência em Goianésia

No início da tarde de ontem (19), após denúncia anônima, os policiais civis saíram em diligências e conseguiram prender um homem em flagrante por tentativa de furto qualificado.

Segundo a vítima, ela estava sozinha em casa com o seu filho de menos de 5 anos e, em determinado momento, seu filho começou a chorar na sala e, então, ela imediatamente foi até a sala e se deparou com um homem desconhecido ao lado do seu filho e próximo ao seu aparelho celular.

Ela, bastante assustada, rapidamente pegou o seu filho e gritou com o homem.

Na sequência, ele saiu correndo e empreendeu fuga.

A vítima confirma que ele pulou o muro de sua residência, pois o portão estava fechado e não houve barulho no portão.

Por fim, ele foi reconhecido pela vítima e também foi reconhecido por uma vizinha da vítima que teve sua casa furtada semana passada. Ele foi autuado em flagrante e está a disposição do Poder Judiciário. O tal homem já tinha sido preso em flagrante dias atrás e já estava nas ruas novamente.