Idoso é resgatado em mata após sair para caçar e ficar oito dias desaparecido

Um idoso de 82 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado no domingo (18), em Vila Propício, na região central de Goiás. De acordo com os bombeiros, José Arteiro Ribeiro sumiu após sair para caçar com os amigos em uma fazenda próxima ao povoado de Assunção de Goiás.

Segundo a corporação, o homem resolveu dormir do lado de fora do abrigo em que estava, e na madrugada de domingo (11), os amigos não o encontraram no local. Eles avisaram ao filho de José sobre o desaparecimento do pai e o homem acionou os bombeiros.

Com auxílio de cães farejadores, drones e aplicativos de smartphones para o mapeamento da região, os agentes fizeram buscas pelo idoso, mas não o encontraram.

No último domingo, os bombeiros foram informados pelo filho de José que o idoso foi encontrado em uma região de difícil acesso, há aproximadamente 5 km do local do desaparecimento. A equipe foi até o local, entraram na mata e se deparam com um morador da região carregando a vítima em um cavalo. Segundo os bombeiros, ele estava consciente, bastante debilitado, desidratado e com várias picadas de insetos pelo corpo.Ainda conforme a corporação, ele foi resgatado e levado para o Hospital de Barro Alto. À reportagem, o hospital informou que José foi atendido e já recebeu alta.

G1 GO