Jovem é indiciado por matar amigo a tiros por causa de briga por R$ 100, diz polícia

A Polícia Civil divulgou que um técnico em instalação de câmeras de monitoramento de 23 anos foi indiciado por matar a tiros um amigo em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A investigação da mostrou que o rapaz de 20 anos foi morto após uma briga com o autor por causa de R$ 100.

O crime aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano, mas o indiciado foi preso na última terça-feira (13). Segundo a polícia, o jovem chegou a ameaçar a vítima nas redes sociais por conta do desentendimento causado pelo dinheiro.

O crime

A vítima foi morta no Parque Estrela Dalva IX após ser surpreendida pelo autor em uma área de mata, segundo a polícia. A investigação mostrou que o homem levou três tiros e morreu no local.

Foragido desde a época do crime, o suspeito foi preso no Jardim do Ingá e indiciado por homicídio qualificado, conforme divulgado pela polícia. A investigação apurou ainda que o jovem tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

