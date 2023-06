Jesúpolis promove campanha de combater a violência contra idosos no Junho Violeta

Ontem, 15, idosos participaram de uma reunião sobre a importância do Junho Violeta, na Praça do Ipê, em Jesúpolis. O encontro foi promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com as Secretarias de Assistência Social e de Saúde.

O encontro contou com explicações sobre a importância da segurança do idoso, dinâmicas e distribuição de lembrancinhas. O Prefeito Adriano Peixoto esteve presente na reunião acompanhado da Primeira-dama Divani Oliveira, secretários municipais e vereadores também estiverem presentes no evento.

Junho Violeta

A Campanha de Junho Violeta busca conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa, através de eventos e reuniões, reforçando a importância de buscar e denunciar através do Disque 100 caso ocorra a agressão.

Folha de Jaraguá