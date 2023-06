Programa Crescer, da Anglo American, abre novas inscrições para capacitação de produtores de leite em Goiás 

Estão abertas, até o dia 30 de junho, as inscrições para o novo ciclo de capacitação e consultoria individualizada do programa Crescer da Anglo American, em Goiás. A oportunidade é voltada para produtores de leite dos municípios de Barro Alto, Niquelândia e Santa Rita do Novo Destino (GO). Executada com apoio da ONG TechnoServe Brasil, a iniciativa tem o objetivo de promover o fortalecimento socioeconômico das comunidades que acolhem as operações da empresa, aprofundando o conhecimento de técnicas de produção.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário online que se encontra neste link. O novo ciclo terá a duração prevista de 12 meses e a expectativa é contemplar, ao todo, 36 produtores rurais.

De acordo com o gerente de Performance Institucional da Anglo American, Daniel Tito, o Crescer busca contribuir para o desenvolvimento econômico e a redução da dependência do setor da mineração, por meio da valorização das vocações locais. “Com o programa, os trabalhadores da cadeira produtiva de leite vão ter acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para impulsionar a prosperidade de seus negócios. Neste processo, esperamos melhor prepará-los para estruturar e otimizar suas atividades, incluindo desde técnicas de produção até estratégias de vendas”, explica Tito.

Dúvidas sobre as inscrições podem ser encaminhadas ao Fale Conosco da Anglo American (0800 941 7100 – [email protected]); ou via contato direto com a ONG TechnoServe Brasil, pelo telefone (62) 98283-0010 – falar com Lua Ribeiro.

Dulcimar de Lima aumentou a produção de leite em sua propriedade com apoio do programa Crescer da Anglo American. Crédito: Divulgação Anglo American

Transformando negócios

Nos ciclos passados do Crescer foram assessorados mais de 100 produtores de leite das comunidades que acolhem as operações da Anglo American em Goiás. Com essa profissionalização, Dulcimar de Lima, um dos participantes do programa, aumentou a produção diária de 20 para 100 litros de leite. A comercialização do seu produto é feita para uma cooperativa local e, com a sobra do leite, Lima produz ainda queijos para consumo próprio e por encomenda.

“As orientações, os ensinamentos, as palestras e tudo que aprendi com o programa da Anglo American me permitiram crescer profissionalmente como produtor de leite. Hoje posso dizer que, aos 52 anos de idade, tenho uma nova profissão. E quero melhorar cada dia mais”, ressalta Lima.

Sobre a TechnoServe

Fundada em 1968, a TechnoServe é uma organização internacional sem fins lucrativos presente em cerca de 30 países no mundo. Seu objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico local. A missão da TechnoServe é trabalhar com empreendedores para desenvolver negócios urbanos, rurais e industriais mais competitivos em países em desenvolvimento. A TechnoServe aplica as melhores práticas globais de capacitação, com mensuração de resultados para melhoria contínua, e conta com apoio de uma equipe de profissionais provenientes das principais empresas privadas do mundo, especialistas técnicos e profissionais do terceiro setor.

Sobre a Anglo American

A Anglo American é uma empresa líder global em mineração e nossos produtos são essenciais em quase todos os aspectos da vida moderna. Nosso portfólio de operações competitivas de classe mundial, que inclui uma ampla gama de opções de desenvolvimento futuro, fornece metais e minerais para um mundo mais limpo, mais verde e mais sustentável, atendendo ao rápido crescimento das demandas diárias de bilhões de consumidores.

Com nossas pessoas no coração dos nossos negócios, utilizamos práticas inovadoras e as mais recentes tecnologias para descobrir novos recursos e minerar, processar, movimentar e comercializar nossos produtos, os quais possibilitam a vida moderna para os nossos clientes – de forma segura, responsável e sustentável.

Como produtora responsável de diamantes (por meio da De Beers), cobre, metais do grupo da platina, minério de ferro de qualidade premium, carvão metalúrgico para siderurgia e níquel, além do projeto de nutrientes naturais em desenvolvimento, estamos comprometidos em atingir a neutralidade nas emissões de carbono em nossas operações até 2040. De forma mais ampla, por meio de nosso Plano de Mineração Sustentável, estamos comprometidos com uma série de metas desafiadoras para garantir que trabalhemos em prol de um meio ambiente saudável, desenvolvendo comunidades prósperas e construindo confiança como líder corporativo.

Trabalhamos em conjunto com nossos parceiros de negócios e diversas partes interessadas para liberar o potencial do valor sustentável que esses recursos representam para as comunidades e países onde operamos, para nossos acionistas, além da sociedade como um todo. A Anglo American está reimaginando a mineração para melhorar a vida das pessoas.