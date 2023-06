Meio Ambiente: Governo de Barro Alto aumenta arrecadação de ICMS preservando meio ambiente

A atual gestão do Governo de Barro Alto é destaque mais uma vez. Pelo segundo ano consecutivo, a gestão atingiu a pontuação máxima de 3% do ICMS ecológico de Goiás.

Desta maneira, o município receberá um aumento na arrecadação em decorrência das melhorias ambientais que ocorreram, algo jamais visto em toda a história de Barro Alto.

Vale lembrar que, a atual gestão do Governo de Barro Alto, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já realizou inúmeras ações para promover os cuidados com o meio ambiente. Recentemente, ocorreu o ecobike que contou com a participação de dezenas de ciclistas pelas principais ruas da cidade, onde também foi realizado o plantio de mudas.

A construção do aterro sanitário também é mais uma ação importantíssima do Governo de Barro Alto e ajuda a explicar essa premiação recebida. Com investimentos acima de 1,5 milhão de reais, feita com recursos próprios, a obra era esperada há mais de 30 anos pelos barro-altenses e somente com a atual gestão está podendo ser realizada.