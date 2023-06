Mais R$ 1,35 milhão investidos na reforma e instalação de energia solar na Escola Luiz de Oliveira

O prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, e a secretária municipal de Educação, Elisandra Menezes, entregaram na manhã da última segunda-feira (12) benefícios que somam R$ 1 milhão e 350 mil na Escola Municipal de Tempo Integral Luiz de Oliveira, no Bairro Aldeia do Morro.



A unidade ganhou reforma geral na sua estrutura, investimentos de R$ 1,2 milhão; e sistema de energia solar, mais R$ 150 mil investidos, dos quais R$ 100 oriundos de emenda impositiva do então deputado estadual Helio de Sousa e os restantes R$ 50 mil de contrapartida da prefeitura. Além disso, está sendo ampliada, com a construção de mais três salas de aula, soma de outros R$ 372,2 mil investidos, dos quais R$ 100 mil de outra emenda de Helio de Sousa, perfazendo quase R$ 2 milhões no total apenas na chegada desse benefícios na escola.



O ex-deputado, que também é ex-prefeito de Goianésia, participou da inauguração dos benefícios e constatou, de perto, o bom andamento das obras de ampliação, que visam atender aos alunos nas aulas de reforço, ballet e música.

ESCOLA HONRADA



Gestora da unidade, Jordânia Patrícia Ribeiro Gonçalves, mesmo recuperando-se de cirurgia, fez questão de participar da cerimônia, onde também estavam servidores da unidade e algumas crianças matriculadas na escola, enquanto a maioria dos 472 estavam em salas de aula.



“Não dava para ficar sem vir aqui, a gente tem de dar honra a quem merece honra. E nessa gestão, a Escola Luiz de Oliveira e toda a equipe foram muito honradas e jamais eu deixaria de estar aqui te honrando, Léo”, disse Jordânia, dirigindo-se ao prefeito Leonardo Menezes.



“A Escola Luiz de Oliveira, hoje, se alegra muito, pelos benefícios, pelos ganhos, pelas emendas, pelos parceiros”, disse ainda Jordânia, agradecendo também ao deputado Helio de Sousa.



“A energia solar é uma coisa riquíssima, projeto ambiental maravilhoso. E hoje, no município, somos a primeira escola que temos energia solar. Esse era o principal sonho do Dr. Antônio de Pádua [promotor de justiça, ex-padrinho da unidade, por meio do Projeto Educar Consciente], agora realizado com a ajuda do Dr. Helio e do Léo. Muita gratidão”, completou Jordânia, antes de entregar ao prefeito uma placa de agradecimento.



“Para nós, é motivo de extrema alegria. Mais um benefício para essa escola. Quando trazemos a energia solar, nós estamos contribuindo com o meio ambiente e esse é um papel educacional também”, disse a secretária de Educação, Elisandra Menezes.



“Esta escola finalizou e entrou o ano com demanda de estrutura comprometida, não foi fácil, mas nós estamos aqui, também o Léo não se opôs, tudo o que foi necessário aqui, foi feito, vários reparos, várias ampliações, investimento de mais de R$ 1 milhão, colchonetes novos, salas novas, mobílias novas, telhado novo, placas de energia solar instaladas e já funcionando. Tudo o que foi necessário aqui, foi realizado para o bom andamento dessa escola”, elencou Elisandra.



O vereador Geraldo do Pastel, padrinho da Escola Luiz de Oliveira, por meio do Projeto Educar Consciente, falou do motivo, para ele, de muita alegria, participar da entrega dos benefícios, e atribuiu as inaugurações ao fato de Goianésia “ter pessoas focadas no bem-estar dessa escola e à altura que representam no município”.



“É lindo, prefeito Leonardo, é muito bonito isso aqui, e eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte dessa escola, pois eu vejo o tamanho da demanda que é aqui na Luiz de Oliveira. Aqui acolhemos crianças de 12 bairros da nossa cidade, todas felizes, hoje, de saber que hoje temos um prefeito que, realmente, olha para as nossas escolas. Teve prefeito que passou aí, que não olhava para essas crianças aqui”, testemunhou o vereador Geraldo.



“Hoje, se essas crianças estão bem assistidas, agradeça a esse gestor que está aqui. Esse prefeito olha para essas crianças, olha para os pais que estão com dificuldades, porque hoje aqui temos uma escola integral, bem assistida, onde a criança dorme, a criança estuda, a criança tem merenda, tudo isso através de quem? É através desse gestor aqui que as coisas estão acontecendo”, completou Geraldo.

O ex-deputado Helio de Sousa que, quando prefeito de Goianésia, construiu 13 das atuais 20 unidades de ensino do município e criou o transporte escolar em Goianésia, parabenizou o atual prefeito, pelos investimentos que faz na educação, e à secretária Elisandra, por sua gestão à frente da secretaria e parceria com as gestoras das escolas.



“Na Educação, buscamos fazer da melhor maneira possível. E é por isso que a gente está feliz de participar aqui desse evento. Cobrado pela Jordânia, pelos servidores, pelo promotor Antônio de Pádua, nós fizemos várias emendas para essa escola, as duas últimas dizem respeito à energia solar e às salas que serão utilizadas para ballet, musicoterapia e reforço, pedido do professor Mateus, dessa unidade. E é por isso que venho aqui, hoje, feliz, comemorar os 70 anos de Goianésia, com a entrega desses benefícios”, disse Dr. Helio.

OBRAS



Foram entregues na Escola Luiz de Oliveira obras frutos de investimentos de R$ 1 milhão e 150 mil. Somente na reforma da unidade, foram R$ 1 milhão aplicados. Os outros R$ 150 mil foram consumidos, com a contrapartida de R$ 50 mil da prefeitura, na instalação do sistema de energia solar.

“Aqui, na Escola Luiz de Oliveira, ainda vamos inaugurar mais obras, porque a nossa gestão tem olhar realmente mais diferenciado para a Educação. O nosso foco é, sim, geração de empregos, é habitação, é a saúde, mas, na educação, temos investido o que consome a maior parte do nosso orçamento. São investimentos feitos de forma correta e de forma honesta”, disse o prefeito Leonardo Menezes.



“E nós não estamos inaugurando o que não aparece: as placas solares estão em cima do teto; o telhado com telhas isotérmicas, todo refeito, todas as portas, enfim, uma grande reforma de fato aqui, não é reforma eleitoreira, não é reforma de politicagem, não é reforma apenas para tirar foto e postar em rede social. Isso aqui é realmente um trabalho bem feito, com equipe séria, com pessoas sérias, com secretários sérios, que não aceitam nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de dinheiro público usado de forma incorreta”, completou.