Homem de 64 anos cai no lago Serra da Mesa e fica 20h na água, mas é resgatado

Um homem, de 64 anos, ficou cerca de 20 horas boiando após cair no lago Serra da Mesa, em Niquelândia. O caso aconteceu no último sábado (10) e foi resgatado somente no dia seguinte após buscas do Corpo de Bombeiros.

Segundo a autônoma Thais Cibele, de 36 anos, que é sobrinha dele, Amaro Batista da Silva, de 64 anos, estava na região para uma pescaria com a família em uma embarcação. No entanto, por volta das 19h, no momento em que tentava pegar água no lago, o sobrinho dele, que estava na condução do barco, acabou atingindo um galho. Assim Amaro caiu na água.

O condutor do barco, no entanto, não percebeu a queda. E só foi notar logo depois, mas não conseguiu encontrá-lo quando voltou ao local. Ambos estavam sem colete salva vidas.

“O motor da canoa fazia muito barulho e nisso ele não conseguia ouvir ele chamar. Meu primo desorientado ficou quando percebeu que perdeu meu tio”, explica.

O homem então teve que se virar. Ficou boiando a noite toda. Os bombeiros deslocaram para o local, que fica cerca de 50 minutos da Serra Negra, para fazer a demarcação superficial do local, para iniciarem as buscas pelo idoso

Amaro se vendo perdido na água nadou e boiou até amanhecer o dia quando enxergou uns troncos de árvores cerca de uns 300 metros de distância e conseguiu se agarrar nesses troncos.

Ele só foi resgatado por volta das 14h do dia. Após uma embarcação que fazia as buscas avistou o homem.

“Quando o segundo barco passou voltando e viu o bracinho dele estendido pedindo ajuda

ele não tinha mais forças então só levantou a mão. Ele estava fraco. Com muitas dores nas pernas e braços”, relata a sobrinha de Amaro.

