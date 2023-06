Corpo de Bombeiros de Goianésia realiza buscas por idoso que desapareceu ao sair para caçar em região de mata

Uma força tarefa vem sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros de Goianésia, Águas Lindas e Distrito Federal, na tentativa de encontrar um idoso de 82 anos, que desapareceu na região de mata de uma fazenda a 8 km de Assunção de Goiás (Dois Irmãos), município de Vila Propício. Ele é considerado desaparecido desde a manhã de domingo, 11.

Testemunhas relataram à Corporação, que a vítima, identificada como José Arteiro, cardiopata, teria saído para caçar com amigos e resolveu dormir do lado de fora do abrigo. No domingo, por volta de 05h00, constataram que ele não se encontrava mais por lá, e de imediato, as buscas foram iniciadas, por amigos e familiares, perdurando durante as primeiras 24 horas.

Posteriormente, foi solicitado apoio da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Como é um local de difícil acesso e sem sinal de telefonia móvel, inicialmente as buscas foram retomadas pelos bombeiros de Águas Lindas, com o apoio dos militares do Distrito Federal, no entanto, constataram que a região pertencia à área de Goianésia.

Além de drones (2), cães farejadores (4), 15 bombeiros e diversos populares, ajudam nas buscas. Nesta terça-feira, 13, por exemplo, os socorristas fizeram buscas até ao anoitecer, no intuito de realizar buscas com drone, por calor. Até o fim da manhã desta quarta-feira, 14, a vítima não havia sido encontrada.