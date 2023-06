Mais de 570 mil famílias de Goiás podem ter desconto na conta de energia por meio do programa Tarifa Social, desenvolvido pelo Governo Federal. Os descontos nas faturas podem chegar até 65%.

Um total de 71 mil pessoas já foram cadastradas na busca ativa de beneficiários do programa. A Equatorial Goiás informou que cerca de 572 mil famílias estão aptas a receber o desconto, mas ainda não se cadastraram.

Segundo a Equatorial, o maior número de aptos a participarem do programa e que não estão inscritos vivem nos municípios de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

Para se cadastrar ou manter o benefício, os interessados precisam os seguintes requisitos: Ter o cadastro no CadÚnico e na Equatorial. A renda familiar precisa ser menor ou igual a meio salário mínio. Idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenham membro portador de doença ou deficiência.

O programa prevê descontos no valor mensal do consumo dos beneficiados. Para as famílias que consomem até 30 Kwh, a redução é de 65%. As que consumem de 31 a 100 Kwh ao mês, o valor fica 40% menor. Já as famílias que consomem de 101 a 220 Kwh por mês, a redução é de 10%.

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadúnico possuem descontos maiores. A redução pode chegar em até 100% a depender do consumo.

Para os usuários do serviço que queiram checar se já está incluindo no programa, basta observar se na parte de cima da fatura mensal de energia, no espaço destinado a unidade consumidora, o campo classe/subclasse está preenchido com “Residência BX Renda”.

Se o usuário não está incluído, mas possui os requisitos listados acima, basta acessar os canais de atendimento da Equatorial e apresentar os seguintes dados: Número de unidade consumidora, CPF, RG ou documento oficial com foto, número do NIS ou BPC. Não é necessário ser o titular da unidade consumidora para solicitar o benefício.

Os usuários aptos a recebem o benefício podem se cadastrar no programa em qualquer agência da Equatorial no estado ou pelo call center 0800 062 0196.

G1 GO