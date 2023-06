Prazo para quitar sexta parcela do IPVA começa nesta segunda (12)

O vencimento da sexta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás, que deve ser quitado em junho, inicia-se pelas placas veiculares de final 1. O prazo para pagamento, neste caso, começa nesta segunda-feira (12).

O pagamento das parcelas segue a seguinte sequência de placas: final 1 (dia 12 de junho), final 2 (dia 13 de junho), final 3 (dia 14 de junho), final 4 (dia 15 de junho), final 5 (dia 16 de junho), final 6 (dia 19 de junho), final 7 (dia 20 de junho), final 8 (dia 21 de junho), final 9 (dia 22 de junho).

Por último estão os automotores de placa final 0, cujos proprietários têm até dia 23 de junho para efetuar o pagamento.

Os proprietários de veículos puderam parcelar o IPVA em até nove vezes, no caso de veículos com finais de placa 1 e 2, e em até 10 parcelas para veículos de placas final 3 a 0. Para quem optou por quitar o IPVA à vista, em parcela única, o que inclui o Licenciamento Anual do Detran, a data limite ocorrerá de setembro a outubro. O calendário completo pode ser acessado no site da Secretaria da Economia.

Isenções

Os veículos a partir de 15 anos de idade são isentos do pagamento do IPVA. O Governo de Goiás concede isenção, também, para pessoas com deficiência (PCD), ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar, além de veículo novo no ano da sua aquisição, adquirido em concessionária goiana, e ainda redução da base de cálculo concedida às locadoras de veículos.

Contribuintes inscritos no programa da Nota Fiscal Goiana (NFG) têm desconto de 5% a 10% no IPVA. Veículos populares com potência de até mil cilindradas e motocicletas até 125 cilindradas têm redução de 50% no imposto se não tiverem cometido infração de trânsito no ano anterior e estiverem com o pagamento em dia.