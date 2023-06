Goiás pode ter temperatura de 6°C com chegada de frente fria; veja a previsão do tempo

Os goianos podem começar a tirar o casaco do armário com a chegada de uma nova frente fria a partir da próxima terça-feira (13). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a mínima na região sudoeste do estado pode chagar a 6°C .

Segundo o centro, a frente fria avança pela região sudeste do país, afetando também o centro-oeste. Goiás terá um aumento gradativo de nebulosidade com possibilidade até mesmo de chuvas, o que não é comum nesta época do ano.

Com o avanço da frente fria, a nebulosidade se dispersa e dá lugar as possibilidades de chuvas isoladas na região sul de Goiás. As previsões do Cimehgo apontam temperaturas mínimas de 6°C em Jataí e Catalão, no fim da semana, com possibilidade de geada.

Já na capital, os goianienses poderão sentir temperaturas mínimas de 13°C a partir do próximo sábado (17).

A previsão do tempo para Goianésia nesta segunda-feira (12/06) é de mínima de 18ºC e máxima de 32ºC, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

G1 GO