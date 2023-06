Acidente com dois carros e um caminhão deixa três mulheres mortas na BR-153

Um acidente deixou três mulheres mortas, na BR-153, em São Luiz do Norte, na região norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF), a motorista tentou fazer uma ultrapassagem, bateu em outro carro, invadiu a pista contrária e foi atingida por um caminhão.

O acidente aconteceu na sexta-feira (9), por volta das 18h30. Segundo a PRF, a motorista e a passageira da frente de um dos carros morreu no local. Já a terceira passageira, que estava no banco traseiro do veículo, chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu. Elas vinham de Palmas (TO).

Segundo o Corpo de Bombeiros, no segundo carro havia quatro passageiros, mas nenhum deles se feriu. O motorista do caminhão também não se feriu.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente chegou a ser bloqueado, mas a Ecovias do Araguaia informou que já foi liberado.

Folha de Jaraguá