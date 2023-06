Inaugurados vestiários e moderna iluminação da Quadra Poliesportiva do Bairro Amigo

O prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, acompanhado de vereadores de sua base e de secretários municipais, inaugurou na noite da última quarta-feira, 7 de junho, os banheiros e vestiários construídos na Quadra Poliesportiva Danilo Gonçalves, do Bairro Amigo, que também ganhou alambrados, e a modernização do sistema de iluminação do espaço, usado por jovens e crianças para a prática de múltiplas modalidades esportivas.



O deputado estadual Dr. José Machado (PSDB), o ex-deputado e ex-prefeito de Goianésia, Dr. Helio de Sousa, e presidentes de associações de bairros e líderes comunitários de Goianésia prestigiaram o acontecimento, que integrou o cronograma oficial das comemorações do aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Goianésia, levado a efeito pela Prefeitura Municipal.

BENEFÍCIO

Foram investidos na melhoria da praça esportiva, que fica na Praça Marinósio Araújo Godinho, R$ 100 mil, dos quais R$ 70 mil oriundos de emenda parlamentar do então deputado Helio de Sousa, destinada às obras na Quadra Poliesportiva, e os R$ 30 mil restantes de contrapartida da Prefeitura, que as executou, para o agrado da comunidade do bairro e desportistas.



“Para mim, e para todo o Bairro Amigo, esses benefícios entregues hoje aqui significam muito. Isso é o Bairro Amigo melhorando cada vez mais. Esses vestiários, essa moderna iluminação e os alambrados são, para nós, a realização de um sonho de muitos anos”, testemunhou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Amigo, Nilvando Tomaz, que celebrou a parceria entre o ex-deputado Helio de Sousa, o prefeito e os vereadores de Goianésia.



“É uma obra que pode parecer pequena, mas que tem grande significado para as pessoas que usam essa praça esportiva”, reconheceu o prefeito Leonardo Menezes que considerou, para a realização do benefício, atender a uma importante demanda da população da região, a partir de reivindicações do próprio Nilvando, dos desportistas e dos vereadores.



Na ocasião, Leonardo, os secretários e vereadores ainda entregaram uma placa de homenagem, de Honra ao Mérito, em nome da Prefeitura de Goianésia, em seu aniversário de 70 anos, à família de Danilo Gonçalves (1941-2010), patrono da quadra poliesportiva, pelos serviços que ele prestou, em vida, ao município. Dona Luzia, viúva de Danilo Gonçalves, foi quem recebeu a homenagem, com palavras de gratidão externadas por sua nora, a secretária da Mulher, Família e Direitos Humanos, Taíza Andrade.

Além disso, durante a cerimônia de inauguração, quando foram descerradas placas alusivas tanto à construção dos vestiários e banheiros quanto da modernização da iluminação da quadra, o ex-vereador Temal Carrilho, autor do projeto de lei que deu o nome de Danilo Gonçalves à quadra do Bairro Amigo, solicitou ao deputado Dr. José Machado a destinação de emenda parlamentar para a reforma do piso.

MAIS PARCERIA



Em pronunciamento, o deputado, representante de Goianésia na Assembleia Legislativa de Goiás, confirmou já ter recebido igual reivindicação de Nilvando Tomaz e já destinado emenda de R$ 150 mil para reforma geral da quadra. O recurso será repassado no ano que vem para a Prefeitura executar os novos serviços.



“A gente corre atrás, a gente tem que ter parceria. A parceria, para mim, é o seguinte: eu gosto demais de parceiros, gosto demais de trabalhar, o sonho meu é o Bairro Amigo, e o Bairro Amigo hoje está no topo. É um orgulho muito grande morar aqui. Dr. José Machado está trazendo mais essa bênção pra nós, ajudando o prefeito, o prefeito que já realizou o nosso sonho, e eu tenho certeza que vai realizar esse outro sonho da reforma do piso da quadra”, disse Nilvando Tomaz.

Para o prefeito Leonardo Menezes, os benefícios entregues nessa quarta-feira são fruto do que ele chama de “boa política”, representada pela emenda do então deputado Helio de Sousa, de R$ 70 mil, com contrapartida da Prefeitura de R$ 30 mil.



“Mas, como eu falo, não importam os valores, não importa o tamanho da obra, que pode parecer pequena, mas que é de grande repercussão para a população da região, daí o que importa é levar sempre os benefícios para a população de Goianésia. E isso se faz é com a parceria de todos, a gente precisa ter a Câmara Municipal nos ajudando, a gente precisa dos nossos deputados estaduais, eleitos pelo povo de Goianésia, nos ajudando, com emendas, para poder trazer benefícios, levar benefícios para toda a população da cidade”, afirmou Leonardo Menezes.

PRESENTES



Além do prefeito, que participou acompanhado da primeira-dama e secretária de Promoção Social, Eloá Menezes, do deputado Dr. José Machado, do ex-deputado Dr. Helio de Sousa, do ex-vereador Temal Carrilho e do presidente da Associação de Moradores do bairro, Nilvando Tomaz, participaram das inaugurações, no Bairro Amigo, os vereadores Múcio Santana, presidente da Câmara Municipal; Sargento Ariosvaldo, Edvaldo da Jalles, Geraldo do Pastel e Ismael do Gasparino; os também secretários municipais Marcos Pernambuco (Habitação); André Wenceslau (Meio Ambiente e Serviços Urbanos); Gesmar Calanguinho (Infraestrutura); Wiliam da Badia (Finanças); Daniel Vieira (Trabalho); Elisandra Menezes (Educação); Alex Martins (Agricultura); e Taíza Andrade; o chefe de gabinete do prefeito, Jota Carlos; os representantes das secretarias de Planejamento, o engenheiro civil Henrique Pereira; e de Esporte, Juventude e Lazer, o superintendente Fabrício Leopoldo Gelol; o ex-prefeito de Santa Rita do Novo Destino, José Eustáquio; o presidente da Central das Associações de Moradores Urbanos de Goianésia (Camug), Elias Soledade; os presidentes de bairros e/ou líderes comunitários Reginaldinho (Jardim do Cerrado), Miguelzinho (Muniz Falcão), Nadir (Morro Branco), Célio Cândido (Santa Tereza) e Luciano Wanderson (Flamboyant); o vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Amigo, Jacob Sales Mendes; e a proprietária da empreiteira BWS, responsável pelas obras dos sanitários e vestiários, a engenheira civil Beatriz Micaela; e ainda outros familiares de Danilo Gonçalves, pioneiro do Bairro Amigo.