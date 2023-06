Começa hoje o 19º Encontro Nacional de Motociclistas de Goianésia; atrações

Tem início nesta quinta-feira, 9 de junho, o 19º Encontro Nacional de Motociclistas de Goianésia, cuja principal atração, neste ano, é a banda gaúcha, icônica do rock nacional, Nenhum de Nós, dos hits O Astronauta de Mármore; Camila, Camila; Sobre o Tempo; Eu Caminhava; Você Vai Lembrar de Mim; e Jornais, por exemplo.

O evento, que este ano integra o cronograma do aniversário de emancipação política de Goianésia, acontece no Parque Municipal Otávio Lage, da Lagoa Princesa do Vale.

Na primeira noite, nesta quinta, quem anima a galera é a banda Sistema Acaso, de Goianésia, a partir das 22h30. Nenhum de Nós canta na noite de sexta (10), a partir das 22h, logo após a abertura oficial, programada para 21h. E a banda RH Positivo, de Goiânia, sobe a o palco no sábado (11), às 22h30.

Outras atrações: nesta quinta (8), som automotivo, depois da banda Sistema Acaso; nessa sexta (9) e sábado (10), manobras radicais dos Titanzeiros de Goianésia, a partir das 17h, e Doideira Motoshow, logo após, às 18h.

CONVITE

Na noite dessa quarta-feira (7), durante inaugurações no Bairro Amigo, que integram também as comemorações pelo aniversário de 70 anos de Goianésia, o prefeito Leonardo Menezes convidou os goianesienses e visitantes a prestigiarem o Encontro de Motociclistas.

“Já faz parte do calendário da nossa cidade, o Encontro de Motos é movimentação, esse ano marcado pela banda Nenhum de Nós, show de renome nacional, e eu convido a todos que gostam do evento, que gostam do Encontro de Motos ali na Lagoa Princesa do Vale, para virem participar, curtir o show, trazer suas famílias. É um evento do nosso calendário de tradições, com segurança, com qualidade e respeito, feito para a gente poder passar um fim de semana com entretenimento, levando lazer para todo mundo”, disse o prefeito.